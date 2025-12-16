Lula é aprovado por 48% e desaprovado por 49%, em cenário de estabilidade, aponta Genial/Quaest

Desde agosto deste ano, o presidente não viu grandes alterações nos porcentuais de avaliação de seu governo. Naquele mês, 51% desaprovavam o governo, enquanto 46% aprovavam. Outubro foi o mês em que essa curva mais se aproximou: 49% desaprovavam e 48% aprovavam.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é aprovado por 48% dos brasileiros e desaprovado por 49%, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira, 16. O cenário é praticamente de estabilidade em relação ao mês passado, quando Lula era aprovado por 47% dos entrevistados e desaprovado por 50%.

Apesar do cenário de estabilidade, a pesquisa Genial/Quaest mostrou que 54% dos eleitores que se dizem independentes desaprovam o governo Lula, enquanto 42% aprovam. Em outubro deste ano, 48% desse grupo desaprovava a gestão e 46% aprovava.

Ao mesmo tempo, o presidente vem tendo uma queda de sua aprovação no Nordeste e uma melhora no Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. No Nordeste, que nos últimos anos foi responsável pelos maiores porcentuais de votação no PT, 57% aprovam o governo, enquanto 40% desaprovam. Em outubro, porém, 62% aprovavam e 36% desaprovavam.

Entre eleitores que ganham até dois salários mínimos, o presidente teve um aumento considerável em sua popularidade no último mês: 58% aprovam sua gestão hoje, contra 54% em novembro. O porcentual de desaprovação se manteve o mesmo: 40%. Entre os que ganham de dois a cinco salários mínimos, a pesquisa registra uma queda na popularidade: 54% desaprovam (eram 53% em novembro), enquanto 43% aprovam (eram 45% em novembro).

Quando questionados sobre a avaliação que faziam do governo, 34% afirmaram que o consideram positivo; 25%, como regular; e 38% como negativo. Em relação ao mês passado, houve estabilidade no porcentual dos que consideram a gestão como negativa (os mesmos 38%), aumento nos que avaliam como positiva (de 31% em novembro para 34% agora) e queda nos que a veem como regular (de 28% em novembro para 25% hoje).