Lula diz que mandou mensagem para Trump agradecendo sobre Moraes e que há mais coisa a acertar

Moraes tinha sido sancionado pelo governo Trump no dia 30 de julho deste ano em um contexto de pressão das autoridades americanas para que o Supremo recuasse no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por liderar uma organização criminosa em uma tentativa de golpe de Estado.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse ter mandado mensagem ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agradecendo a retirada das sanções da Lei Magnitsky. Na sexta-feira passada, dia 12, Trump tirou o nome do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes da lista de sancionados pela Magnitsky. A decisão também incluiu a remoção da advogada Viviane Barci, mulher do magistrado, e do Instituto Lex, empresa administrada por Viviane com participação dos filhos do casal.

Ao SBT News, em entrevista divulgada nesta segunda-feira, 15, Lula disse gostar de respeitar e de ser respeitado. "Nós (ele e Trump) temos 80 anos, os dois. Aliás, ele é seis meses mais novo do que eu. E eu tenho falado que duas pessoas dessa idade não têm o direito de brincar. Eu, a semana passada, resolvi mandar uma mensagem para ele, (dizendo) que ele precisa liberar todos os meus ministros que ele colocou nessa lei que pune pessoas do outro país", afirmou Lula. A entrevista foi gravada na última sexta, 12, no evento de lançamento do canal, e veiculada na noite desta segunda-feira, 15.

Em seguida, Lula disse que seus ministros de Estado estão sendo punidos "porque cumpriram a Constituição". "E nenhum ministro, em lugar nenhum do mundo, pode ser punido porque cumpriu a Constituição de seu país". Ele completou: "Hoje eu fico feliz quando eu recebi a notícia de que ele já tirou a punição ao Alexandre (de Moraes). Vai tirar dos outros que eu vou continuar insistindo com ele".

Lula ainda disse acreditar que as relações Brasil-EUA vão "voltar à normalidade". Ele lembrou que, quando aconteceu a taxação americana aos produtos brasileiros, "muita gente achou que o mundo ia acabar". "Muita gente achou que eu tinha que falar imediatamente com o Trump. Eu falei que para tudo tem um tempo. Primeiro, esperar a água baixar. Vamos esperar a temperatura baixar e vamos conversar", disse. O petista resgatou os primeiros encontros que teve com Trump - na ONU, nos Estados Unidos, em setembro, e na Malásia, em outubro.

"Depois tivemos um telefonema de quase uma hora. E agora essa mensagem minha com o atendimento dele. Eu já mandei uma mensagem agradecendo", relatou.