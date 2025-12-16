Lula diz que mandou mensagem para Trump agradecendo sobre Moraes e que há mais coisa a acertar
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse ter mandado mensagem ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agradecendo a retirada das sanções da Lei Magnitsky. Na sexta-feira passada, dia 12, Trump tirou o nome do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes da lista de sancionados pela Magnitsky. A decisão também incluiu a remoção da advogada Viviane Barci, mulher do magistrado, e do Instituto Lex, empresa administrada por Viviane com participação dos filhos do casal.
Moraes tinha sido sancionado pelo governo Trump no dia 30 de julho deste ano em um contexto de pressão das autoridades americanas para que o Supremo recuasse no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por liderar uma organização criminosa em uma tentativa de golpe de Estado.
Ao SBT News, em entrevista divulgada nesta segunda-feira, 15, Lula disse gostar de respeitar e de ser respeitado. "Nós (ele e Trump) temos 80 anos, os dois. Aliás, ele é seis meses mais novo do que eu. E eu tenho falado que duas pessoas dessa idade não têm o direito de brincar. Eu, a semana passada, resolvi mandar uma mensagem para ele, (dizendo) que ele precisa liberar todos os meus ministros que ele colocou nessa lei que pune pessoas do outro país", afirmou Lula. A entrevista foi gravada na última sexta, 12, no evento de lançamento do canal, e veiculada na noite desta segunda-feira, 15.
Em seguida, Lula disse que seus ministros de Estado estão sendo punidos "porque cumpriram a Constituição". "E nenhum ministro, em lugar nenhum do mundo, pode ser punido porque cumpriu a Constituição de seu país". Ele completou: "Hoje eu fico feliz quando eu recebi a notícia de que ele já tirou a punição ao Alexandre (de Moraes). Vai tirar dos outros que eu vou continuar insistindo com ele".
Lula ainda disse acreditar que as relações Brasil-EUA vão "voltar à normalidade". Ele lembrou que, quando aconteceu a taxação americana aos produtos brasileiros, "muita gente achou que o mundo ia acabar". "Muita gente achou que eu tinha que falar imediatamente com o Trump. Eu falei que para tudo tem um tempo. Primeiro, esperar a água baixar. Vamos esperar a temperatura baixar e vamos conversar", disse. O petista resgatou os primeiros encontros que teve com Trump - na ONU, nos Estados Unidos, em setembro, e na Malásia, em outubro.
"Depois tivemos um telefonema de quase uma hora. E agora essa mensagem minha com o atendimento dele. Eu já mandei uma mensagem agradecendo", relatou.
"Depois tivemos um telefonema de quase uma hora. E agora essa mensagem minha com o atendimento dele. Eu já mandei uma mensagem agradecendo", relatou.

Por fim, Lula disse ainda ter mais coisa para acertar com o americano. "Eu tenho certeza que vai dar certo. Tenho certeza que vai dar certo a nossa relação de comércio e tenho certeza que vai dar certo a nossa relação política".