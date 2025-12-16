Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lula cancela participação em evento da Caixa nesta 3ª feira

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou a participação em um evento voltado a líderes e gestores da Caixa Econômica Federal nesta terça-feira, 16. O evento é realizado em um centro de convenções em Brasília.

A participação de Lula estava prevista para as 11h30 em sua agenda oficial. É de praxe que o presidente atrase um pouco seus eventos por reuniões que acabam se estendendo ou entrando de última hora em sua agenda. Por volta das 12h45, no entanto, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência confirmou que ele não iria mais ao evento.

A Secom não informou o motivo para o cancelamento da ida ao encontro. Disse apenas que foi por causa de outros compromissos na agenda do presidente. Lula permanece no Palácio do Planalto.

