Lula cancela participação em evento da Caixa nesta 3ª feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou a participação em um evento voltado a líderes e gestores da Caixa Econômica Federal nesta terça-feira, 16. O evento é realizado em um centro de convenções em Brasília.

A participação de Lula estava prevista para as 11h30 em sua agenda oficial. É de praxe que o presidente atrase um pouco seus eventos por reuniões que acabam se estendendo ou entrando de última hora em sua agenda. Por volta das 12h45, no entanto, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência confirmou que ele não iria mais ao evento.