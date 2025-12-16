Genial/Quaest: 54% acham que Lula venceu na crise do tarifaço; 24% veem vitória bolsonarista

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira, 16, mostra que 54% dos brasileiros acham que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o PT obtiveram saldo positivo diante da crise da taxa de 50% sobre produtos brasileiros imposta pelos Estados Unidos. Outros 24% dizem acreditar que a vitória foi dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), principais fiadores das ações da Casa Branca.

Outros 12% dos brasileiros não souberam ou não quiseram responder. Para 10%, nenhum campo do espectro político ganhou nas tensões do tarifaço.