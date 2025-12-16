Flávio sobre equipe econômica: Será da mesma escola, fazer o que deu certo no governo Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta terça-feira, 16, que tem conversado com o ex-ministro Paulo Guedes, mas que não há definição sobre quem comandará sua equipe econômica. Segundo Flávio, porém, a pessoa escolhida terá a mesma escola de Guedes, com defesa do livre mercado.

"Falo com o professor Paulo Guedes sempre que tenho alguma dúvida na parte da economia ... É certamente uma pessoa que estará disponível. O que tenho dito, enquanto não tenho pacote pronto para falar publicamente dos pilares do que pretendo fazer, mas sem dúvida é dar continuidade ao que o ministro Paulo Guedes vinha fazendo", declarou em entrevista ao canal do YouTube da Revista Oeste.