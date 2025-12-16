Flávio Bolsonaro leva vantagem sobre Tarcísio e outros nomes de direita no 1º turno, diz Quaest

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tem vantagem eleitoral sobre todos os outros presidenciáveis de direita no primeiro turno da eleição de 2026, mas está atrás do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os dados são da pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 16. No segundo turno, Flávio está 10 pontos porcentuais atrás de Lula, diferença igual à dos governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, e Ratinho Jr. (PSD), do Paraná, em relação ao petista.

A Quaest testou diversos cenários estimulados para a disputa no primeiro turno. No primeiro deles, Lula tem 39% das intenções de voto, seguido de Flávio com 23% e Ratinho Júnior (PSD) com 13%. Renan Santos (Missão) e Aldo Rebelo (DC) tem 2%. Indecisos são 5% e brancos e nulos, 16%. No cenário com Tarcísio, Lula vai a 41%, Flávio continua com 23% e o governador paulista aparece em terceiro com 10%. Renan tem 2% e Rebelo, 1%. Indecisos são 6% e brancos e nulos, 17%. A Quaest entrevistou 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 11 e 14 de dezembro. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. Segundo turno