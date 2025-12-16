Vídeo: Ex-juiz da Lava Jato suspeito de furtar champanhe

Juiz Eduardo Appio / Crédito: Reprodução / vídeo

Câmeras de segurança de um supermercado em Blumenau (SC) registraram o juiz federal Eduardo Appio, da 18ª Vara de Curitiba, furtando garrafas de champanhe. Em 2023, Appio atuou nos processos da Lava Jato, mas acabou sendo afastado após operação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Assista: Vídeo das câmeras de segurança de um supermercado em Blumenau (SC) mostra o ex-juiz da Lava Jato, Eduardo Appio, suspeito de furtar garrafas de champanhe.https://t.co/nmdqzE0y2B



Reprodução/câmera de segurança pic.twitter.com/QMR1nDJrVx

— Jogo Político (@jogopolitico) December 16, 2025 No caso mais recente, o vídeo exibe o momento em que Appio furta uma garrafa de champanhe Moët (item com valor superior a R$ 300) e a coloca numa sacola. Em seguida, mostra o juiz deixando o mercado, até ser alcançado por seguranças e ser obrigado a retornar ao local para dar explicações. Segundo investigações, não foi a primeira vez que o juiz furtou garrafas no estabelecimento. Inicialmente, o magistrado cometeu o ato no dia 20 de setembro, e teria repetido a prática criminosa nos dias 4 e 18 de outubro. Atualmente, Appio é juiz da 18ª Vara de Curitiba, mas foi afastado do cargo por conta do caso envolvendo o furto das garrafas. Além disso, a Corte Especial Administrativa do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) atribuiu a ele um Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

Appio nega furto e alega perseguição de Moro

O magistrado nega a prática e diz que os vídeos foram forjados pela polícia de Santa Catarina. Em declaração à Veja, Appio afirma: “Esses vídeos foram manipulados, foram fraudados pela polícia de Santa Catarina, são fake news, não se respeitou a cadeia de custódia”, alegou Em nota, Appio também disse estar sendo perseguido pelo senador Sérgio Moro (União Brasil-PR), também ex-juiz da Lava Jato, que foi substituído por Appio. "Ingressarei com as ações competentes, inclusive [contra o] senador Sérgio Moro por difamação. Sou testemunha no STF em inquéritos policiais contra o senador Sérgio Moro (apuração, pelo CNJ em 2024, de um desvio auditado de 5 bilhões de reais da 13ª Vara Federal de Curitiba, com a finalidade de constituir uma fundação privada em Curitiba). Descobri este desvio e comuniquei ao CNJ em 2023. Hoje sofro perseguições e ofensas pessoais gratuitas por parte do senador Sérgio Moro", afirmou em nota ao G1.