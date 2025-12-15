Polícia Federal apreendeu R$ 9,6 bilhões em operações contra o crime em 2025, diz diretor

Rodrigues ressaltou que os valores do prejuízo ao crime correspondem a apreensões efetivas em várias modalidades - como dinheiro em conta, dinheiro em espécie, imóveis, embarcações, aeronaves, ouro e criptomoeda.

O diretor da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, anunciou nesta segunda-feira, 15, que a corporação descapitalizou o crime no Brasil em R$ 9,6 bilhões entre janeiro e novembro deste ano. Em 2024, esse valor foi de R$ 6,1 bilhões.

O diretor também informou que em 2025 foram instaurados 40.922 inquéritos, 4.148 a menos do que no ano passado. Foram indiciadas 39.414 pessoas, 3.938 a mais do que em 2024. Rodrigues também ressaltou que a média de conclusão dos inquéritos foi de 444 dias neste ano contra 465 no ano passado.

"Estamos tendo maior efetividade nas investigações e maior rapidez na conclusão dos inquéritos", concluiu.

As informações foram dadas por Rodrigues em um encontro com jornalistas. Na mesma ocasião, ele afirmou que a PF homologou 3.310 operações neste ano, 177 a mais em relação ao ano passado. No mesmo período, foram cumpridos 2.413 mandados de prisão. Em 2024, foram 2.184.

O diretor da PF anunciou ainda os resultados do trabalho da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) neste ano. Foram 215 operações, 978 prisões cumpridas e 1.551 buscas e apreensões cumpridas. O valor descapitalizado do crime foi de R$ 163,31 milhões.