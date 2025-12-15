Lula: Não tivemos um projeto importante que não foi aprovado no Congresso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) distribuiu agradecimentos nesta segunda-feira, 15, ao Congresso Nacional. Segundo Lula, o Legislativo foi "muito correto" ao analisar projetos do governo na seara econômica. A declaração do presidente ocorre um dia após manifestações contra o Congresso nas capitais do País. O ato em São Paulo contou com a participação do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos.

"Sou muito grato a tudo que o Congresso fez por nós nesses três anos de governo, tanto no Senado quanto a Câmara. Aquilo que eles não aprovaram, possivelmente, porque a gente não teve capacidade de convencê-los a aprovar. Outras coisas que eram uma questão mais ideológica e aí é uma questão mais partidária. Mas na questão econômica e do benefício desse País, o Congresso foi muito correto, nesse tempo todo com o meu governo", disse Lula.