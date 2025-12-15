Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lula assina recondução de Paulo Gonet ao comando da PGR até 2027

Autor Agência Estado
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou nas redes sociais que assinou nesta segunda-feira, 15, a recondução de Paulo Gonet para o comando da Procuradoria-Geral da República (PGR). No X, Lula disse ter a convicção de que Gonet seguirá cumprindo a gestão da PGR com "firmeza e responsabilidade".

Foi no primeiro mandato na PGR que Gonet denunciou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por cinco crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. "O Brasil precisa de seriedade, coragem e compromisso com a verdade. Precisa de boa investigação, de denúncia responsável e de independência para agir sem medo de quem quer que seja", afirmou o presidente.

O novo mandato do PGR começa na sexta-feira, 19, e vai até dezembro de 2027. A cerimônia de assinatura por Lula foi feita de forma reservada no Palácio do Planalto. O presidente e Gonet tinham agenda marcada às 14h40 desta segunda-feira.

O novo mandato de Paulo Gonet foi chancelado pelo Senado no dia 12 de dezembro. O nome dele foi aprovado por 45 votos favoráveis e 26 contrários, em uma votação apertada, já que eram necessários 41 votos para a recondução. Foi a menor margem para aprovação de um procurador-geral desde a redemocratização do Brasil.

