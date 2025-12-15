Líder do PL diz que falta de 'aceno' de Tarcísio pesou na escolha do ex-presidente por Flávio

O líder do Partido Liberal (PL) na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), afirmou que um dos motivos para o ex-presidente Jair Bolsonaro decidir escolher o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como seu sucessor na disputa pela Presidência da República foi o cenário de falta de acenos políticos do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao ex-presidente e ao partido. Segundo Sóstenes, a ausência de gestos mais claros de alinhamento por parte de Tarcísio pesou na decisão de Bolsonaro, que optou por concentrar o apoio no filho e manter o controle do projeto eleitoral dentro do PL.

"Qual é o gesto de aproximação com o PL que o Tarcísio faz até hoje?". O líder do PL acrescentou: "Em várias conversas, o presidente Bolsonaro já solicitou ao Tarcísio para vir para o PL. Ele nunca vem. E o presidente falou que, se não estiver no PL, ele não vai apoiar". As declarações foram dadas durante um almoço com jornalistas nesta segunda-feira, 15, em Brasília. Sóstenes afirmou ainda que uma eventual candidatura de Tarcísio pelo Republicanos teria impacto negativo para o PL nas eleições proporcionais. Segundo ele, a disputa fora da legenda reduziria o voto de legenda e obrigaria o partido a abrir mão de uma candidatura própria ao Planalto. "Ele, candidato no 10 (número do Republicanos), ele diminui voto de legenda para federal. Então, no Republicanos, ele atrapalha o PL, sendo candidato a presidente, e a gente já tendo que abrir mão da nossa candidatura", disse.