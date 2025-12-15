Janja reage a vídeo de Zezé Di Camargo e vê ataque misógino às filhas de Silvio Santos

A primeira-dama Janja Lula da Silva criticou nesta segunda-feira, 15, o cantor Zezé Di Camargo por um vídeo em que ele acusa o SBT de estar se "prostituindo" ao convidar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) para o lançamento do SBT News. Sem citar diretamente Lula, o sertanejo usou o termo ao comentar a presença de autoridades no evento. Para Janja, a escolha da palavra carrega um viés misógino e direciona o ataque às filhas de Silvio Santos, que hoje comandam a emissora. Segundo ela, a crítica extrapola o debate político e recorre a uma linguagem que desqualifica mulheres em posições de poder.

"Falar que as filhas de Silvio estão 'prostituindo' ao convidar e dar voz ao presidente e demais autoridades no evento do SBT News reflete todo o machismo e a misoginia presentes no pensamento e nas ações de homens que seguem desrespeitando a presença de mulheres em espaços de poder, alimentando discursos de ódio contra nós", escreveu Janja em publicação no Instagram. O lançamento do SBT News, realizado na última sexta-feira, 12, reuniu o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Jorge Messias (Advocacia-Geral da União) e Ricardo Lewandowski (Justiça). Pelo STF, participaram os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também esteve presente. O caso Zezé Di Camargo usou seu perfil no Instagram na madrugada desta segunda-feira, 15, para pedir publicamente ao SBT o cancelamento de seu especial de Natal, previsto para ir ao ar no próximo dia 17. Em vídeo publicado nas redes sociais, o cantor demonstrou incômodo com a postura recente do canal, especialmente após a presença de Lula na inauguração do SBT News.