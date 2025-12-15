Emendas parlamentares: 'ninguém será responsabilizado por fazer política', diz diretor da PF

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou nesta segunda-feira, 15, que as investigações sobre emendas parlamentares não serão realizadas com "fulalização". "Ninguém será responsabilizado por fazer política. Os desvios serão apurados sem caça às bruxas, sem criminalização da política", disse.

Na sexta-feira, 12, a Polícia Federal realizou uma operação na Câmara dos Deputados que resultou na apreensão de documentos e equipamentos eletrônicos usados por Mariângela Fialek, ex-assessora do deputado Arthur Lira (PP-AL). Rodrigues ponderou que o instrumento das emendas parlamentares é legítimo, mas quem desviou recursos será responsabilizado.