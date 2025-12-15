Arruda se filia ao PSD, quer se lançar ao governo do DF e critica ligação do BRB com o Master

O PSD filiou nesta segunda-feira, 15, o ex-senador e ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda, em cerimônia com presença do presidente da sigla, Gilberto Kassab, com a intenção de colocá-lo novamente na disputa pelo comando do Executivo do Distrito Federal. Na chegada ao evento, acompanhado do senador Izalci Lucas (PL-DF), defendeu sua elegibilidade e fez críticas à atual gestão, especialmente sobre a compra de ativos do Banco Master pelo BRB.

"Quero fazer o BRB investir na economia local, ao invés de comprar título podre de banco quebrado", afirmou. Se confirmada a candidatura e elegibilidade, ele terá como principal adversária a atual vice-governadora, Celina Leão (PP). "Minhas primeiras palavras são de gratidão, primeiro a Deus, que me deu força para atravessar esse deserto de 15 anos", disse Arruda. O evento de Arruda teve a presença de parlamentares do PSD e outros políticos do PL, como o deputado federal Alberto Fraga (DF). "O Ibaneis (Rocha) tem que entender é que ele vai perder a eleição no voto", afirmou Fraga, sobre o atual governador. O PL tem o compromisso de apoiar Celina no Distrito Federal, mas poderia, em razão da costura política, preterir candidaturas ideológicas como a de Bia Kicis (PL-DF) para o Senado. No atual arranjo, o PL deverá apoiar o pleito do governador Ibaneis Rocha (MDB) para a Casa Legislativa. Com isso, o partido só indicaria um nome para essa disputa.

"Mandaram um recado para mim do PL me chamando de traidor. Traidor é a PQP, traidor é o cacete", discursou Fraga. Arruda foi condenado pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que poderia ficar inelegível por mais oito anos. Mas uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada com vetos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode ajudá-lo a garantir os direitos políticos. O ex-governador decidiu sair do PL porque o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, só poderia garantir a ele o pleito como deputado federal. Ele também negociou a migração com dirigentes do Avante.

Em outubro, a Primeira Turma do STJ decidiu, por unanimidade, manter a condenação do ex-governador por improbidade administrativa. Com a decisão, o político estaria inelegível por mais oito anos. Essa condenação é em razão da acusação de superfaturamento em contratos do governo com a empresa Linknet Tecnologias e Telecomunicações. Segundo o delator Durval Barbosa, Arruda, que governou o Distrito Federal entre 2007 e 2010, teria participado de um esquema de corrupção que envolvia contratos de energia e reconhecimento de dívidas com empresas prestadoras de serviço.

Conforme a denúncia, os contratos deixaram de ter validade em 2007, mas os pagamentos continuaram sendo realizados até junho de 2009. No total, foram feitos dois reconhecimentos de dívida, nos valores de R$ 37,5 milhões e R$ 63,8 milhões. A defesa de Arruda, feita pelo advogado Paulo Emílio Catta Preta, porém, rejeita a possibilidade de inelegibilidade do ex-governador. A lei sancionada com vetos diz que o acúmulo do prazo de inelegibilidade em casos decorrentes de improbidade administrativa não pode passar do máximo de 12 anos. A defesa sustenta que a inelegibilidade do ex-governador terminaria em 9 de julho de 2026. Catta Preta aponta que a primeira condenação de Arruda foi em 9 de julho de 2014 - nessa hipótese, o prazo de inelegibilidade de oito anos já passou, e o limite de 12 anos terminaria em 2026.