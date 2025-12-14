Lula exalta na rede X 'Natal farto' na mesa dos brasileiros e avalia os 3 anos de governo

O presidente Lula (PT) usou as redes sociais na manhã deste domingo, 14, para exaltar a expectativa de um "Natal farto" na mesa dos brasileiros, em meio aos ganhos de renda da população e o baixo nível de desemprego. "2025 vai se consolidando como um ano de avanços e conquistas para o povo brasileiro. Com mais oportunidades de emprego e aumento de renda, o Natal em família será mais farto. Nada mais justo para quem trabalhou duro o ano inteiro", escreveu o perfil oficial do presidente no X, ao compartilhar manchete de uma reportagem do jornal O Globo.

Ele também mencionou que a aprovação do projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda a partir de 2026 irá beneficiar os trabalhadores brasileiros. "Um círculo virtuoso, onde ganha o povo e ganha a economia brasileira", frisou.