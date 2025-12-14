Bolsonaro passa por exames na prisão e terá de ser submetido a cirurgia, diz advogado

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou por exames de ultrassom, neste domingo, 14, na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde ele está preso. Os resultados indicam a necessidade de uma cirurgia, segundo o advogado João Henrique Nascimento de Freitas, que faz parte do corpo jurídico que acompanha Bolsonaro. Freitas disse que a ultrassonografia indicou duas hérnias inguinais - quando há um deslocamento de perto do intestino por algum problema na parede abdominal na região da virilha.

"Os exames identificaram duas hérnias inguinais, e os médicos recomendaram que ele seja submetido a um procedimento cirúrgico, a única forma de tratamento definitivo para o quadro", disse, nas redes sociais. Os advogados de Bolsonaro pediram autorização para os exames na quinta-feira, 11, e indicaram o médico Bruno Luís Barbosa Cherulli. Segundo os termos do pedido, havia "caráter de urgência" e o procedimento seria não invasivo, não demandaria sedação nem estrutura hospitalar. O ex-presidente vinha se queixando de dores e incômodo. O ex-vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro publicou nas redes sociais um vídeo no qual pai aparece soluçando enquanto dorme.