Vídeo: André Fernandes é hostilizado no aeroporto de Fortaleza

Deputado André Fernandes é hostilizado por manifestante no Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O deputado federal André Fernandes (PL-CE) foi alvo de hostilização nessa quinta-feira, 11, no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, logo após desembarcar de um voo vindo de Brasília. A situação foi registrada em vídeo pela própria autora das agressões.

Agressões verbais e perseguição Nas imagens, André aparece ao lado da deputada Dayany Bittencourt (União Brasil) enquanto é alvo de ataques verbais por parte de uma manifestante. A mulher o acompanha durante toda a gravação, mesmo sem receber resposta ou qualquer tipo de atenção do deputado.

Durante a hostilização, a manifestante dispara: “Filhote de Bolsonaro! Filhotezinho nojento. Tu é um verme. Tu não faz nada que preste seu golpista!”. Após um tempo de perseguição, André pergunta se ela pretende agredi-lo, ao que a mulher responde que o deputado a “agride todos os dias” porque ele “não trabalha”. A deputada Dayany Bittencourt também foi alvo dos ataques. Apesar da situação tensa, outras pessoas que passavam pelo local se aproximaram para cumprimentar André. “Você é o melhor!”, afirmou uma mulher, que foi imediatamente repreendida pela manifestante. Nas redes sociais, André Fernandes compartilhou o vídeo da agressão nos stories do Instagram, acompanhado da legenda irônica: “Essa é a turma do amor.” Deputado publicou vídeo nas redes sociais O deputado federal se manifestou a partir de um vídeo publicado nas redes sociais na noite dessa sexta-feira, 12. No vídeo, André diz que a atitude da mulher “não é apenas um destempero”, mas o resultado de “um processo longo e perigoso”. O parlamentar afirma que a passageira tentou, a todo custo, arrancar uma reação violenta dele

“Durante todo o trajeto, enquanto ela me xingava das coisas mais baixas possíveis, eu permaneci em silêncio. Eu não reagi e percebi que o meu silêncio era o que a deixava ainda mais furiosa, porque o objetivo dela não era o debate, não era a crítica, o objetivo era a imagem. Ela precisava que eu reagisse para validar a narrativa que implantaram na cabeça dela. Ela precisava que um monstro que venderam a ela se revelasse”, iniciou. Fernandes também apontou que a esquerda faz uma “operação psicológica sistemática” em etapas, mencionando o ativista da extrema direita Charlie Kirk, assassinado em setembro deste ano. Em seguida, o deputado federal afirma que a passageira teria participado da campanha do atual prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), adversário de Fernandes na eleição municipal de 2024. “Essa cidadã indignada, que me perseguiu e tentou criar um fato político na base da agressão, não era apenas uma passageira aleatória. Descobrimos que ela participou ativamente na campanha do adversário Evandro Leitão, do PT, inclusive participando da propaganda oficial de televisão do PT aqui em Fortaleza no ano passado”, disse.