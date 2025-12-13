Rondônia/Sérgio Gonçalves: redução de tensão com os EUA é bom para o país

A retirada das sanções impostas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, pelo governo norte-americano, é um indicativo de redução de tensões entre Brasil e Estados Unidos, o que é positivo para parcerias entre os dois países, avalia o vice-governador de Rondônia, Sérgio Gomes.

"Acho que quanto maior a harmonia entre essas forças econômicas e também sociais, é melhor para o Brasil. Quanto mais pacificado, melhor", disse ele após evento realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), realizado na manhã deste sábado, 13, na Faap.