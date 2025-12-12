Diante de Lula, Tarcísio diz que Brasil vive 'polarização acirrada' e quer 'mudar essa chave'
O governador Tarcísio de Freitas afirmou, em discurso nesta sexta-feira, 12, diante de uma plateia que tinha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na primeira fila, que o Brasil vive uma "polarização acirrada" e que "precisa virar essa chave". Tarcísio subiu ao palco do lançamento do SBT News.
"(Vivemos um) momento de polarização acirrada, de polarização afetiva, onde as pessoas às vezes se odeiam simplesmente porque pensam diferente. Logo aqui, no Brasil, o País do sincretismo, o País da tolerância, está na hora de mudar essa chave", disse Tarcísio em seu discurso.
Segundo ele, "está na hora de dar a volta por cima". "Nós podemos, sim, pensar diferente. O debate vai acontecer na arena política, mas a gente tem como construir a convergência. Um projeto de futuro", completou.
Tarcísio de Freitas subiu ao palco logo depois do ministro Alexandre de Moraes, que, por sua vez, chamou a revogação da Lei Magnitsky "de vitória da verdade". Tarcísio, na primeira fila, também aplaudiu a fala de Moraes.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente