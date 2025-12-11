Rodrigo Bacellar pede licença de 10 dias da Alerj um dia após ser solto

O deputado estadual Rodrigo Bacellar (União Brasil) pediu licença na quarta-feira, 10, para se afastar do mandato, um dia após ser solto. Na solicitação publicada no Diário Oficial da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) nesta quinta-feira, 11, o presidente afastado da Casa solicitou afastamento entre os dias 10 e 19 de dezembro "para tratar de assuntos de caráter particular".

Na última terça-feira, 9, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou a soltura de Bacellar. A decisão do magistrado ocorreu após deputados da Alerj votarem para revogar a prisão do deputado.