Rodrigo Bacellar pede licença de 10 dias da Alerj um dia após ser solto
O deputado estadual Rodrigo Bacellar (União Brasil) pediu licença na quarta-feira, 10, para se afastar do mandato, um dia após ser solto. Na solicitação publicada no Diário Oficial da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) nesta quinta-feira, 11, o presidente afastado da Casa solicitou afastamento entre os dias 10 e 19 de dezembro "para tratar de assuntos de caráter particular".
Na última terça-feira, 9, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou a soltura de Bacellar. A decisão do magistrado ocorreu após deputados da Alerj votarem para revogar a prisão do deputado.
Bacellar foi preso na semana passada, suspeito de ter vazado informações da Operação Zargun, que prendeu o então deputado estadual TH Joias, acusado de ligação criminosa com a facção Comando Vermelho (CV).
Na decisão que concede a liberdade provisória a Bacellar, Moraes impôs medidas cautelares, entre elas, o afastamento do cargo de presidente da Alerj enquanto durar a investigação criminal, o recolhimento domiciliar noturno e o uso de tornozeleira eletrônica. O vice-presidente da Alerj, Guilherme Delaroli (PL), assumiu a presidência de forma interina.