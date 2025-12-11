Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rodrigo Bacellar pede licença de 10 dias da Alerj um dia após ser solto

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O deputado estadual Rodrigo Bacellar (União Brasil) pediu licença na quarta-feira, 10, para se afastar do mandato, um dia após ser solto. Na solicitação publicada no Diário Oficial da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) nesta quinta-feira, 11, o presidente afastado da Casa solicitou afastamento entre os dias 10 e 19 de dezembro "para tratar de assuntos de caráter particular".

Na última terça-feira, 9, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou a soltura de Bacellar. A decisão do magistrado ocorreu após deputados da Alerj votarem para revogar a prisão do deputado.

Bacellar foi preso na semana passada, suspeito de ter vazado informações da Operação Zargun, que prendeu o então deputado estadual TH Joias, acusado de ligação criminosa com a facção Comando Vermelho (CV).

Na decisão que concede a liberdade provisória a Bacellar, Moraes impôs medidas cautelares, entre elas, o afastamento do cargo de presidente da Alerj enquanto durar a investigação criminal, o recolhimento domiciliar noturno e o uso de tornozeleira eletrônica. O vice-presidente da Alerj, Guilherme Delaroli (PL), assumiu a presidência de forma interina.

