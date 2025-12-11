Quem foi o único deputado do PL que votou a favor de cassação de Zambelli?

Deputado em primeiro mandato, Ícaro foi o mais jovem deputado federal eleito no País, em 2022. Na época, tinha 21 anos. Atualmente, é o parlamentar mais jovem da Câmara.

A deputada federal Carla Zambelli (PL) manteve o cargo após a Câmara dos Deputados rejeitar o pedido de cassação contra ela em votação no plenário na madrugada desta quinta-feira, 11. Dos 408 parlamentares que formaram o quórum, 227 foram a favor da perda do mandato, 170 contra e 10 se abstiveram. Apenas um deputado do PL votou a favor do pedido: Ícaro de Valmir (PL-SE).

É filho de Valmir de Francisquinho, também filiado ao PL, prefeito de Itabaiana, em Sergipe. O irmão de Ícaro, Talysson de Valmir, é prefeito de Areia Branca, no interior sergipano.

O deputado é alvo de um pedido de cassação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Sergipe. No ano passado, o TRE decidiu pela cassação do mandato do parlamentar após o PL não ter cumprido a cota de gênero durante as Eleições de 2022.

Ele recorreu, mas o TRE manteve a decisão em março deste ano. Após a manutenção da cassação, o parlamentar recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e aguarda o julgamento.

Em maio, Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a dez anos de reclusão em regime inicial fechado e multa no valor de dois mil salários-mínimos pela invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).