Lula diz que Ministério da Segurança Pública será recriado caso PEC da Segurança seja aprovada

Autor Agência Estado
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 11, que o Ministério da Segurança Pública será recriado caso a PEC da Segurança Pública seja aprovada no Congresso. A declaração do petista foi feita em entrevista à TV Alterosa.

"A Polícia Federal tem expertise, tem mais inteligência. Queremos redefinir o papel da Guarda Nacional. Se aprovada a PEC, nós vamos criar o Ministério da Segurança Pública", disse Lula.

Nesta quarta-feira, 10, o relator da PEC da Segurança na Câmara, Mendonça Filho (União-PE), apresentou sue relatório com mudanças drásticas em relação ao texto original e uma espécie de mistura do Projeto de lei Antifacção em tramitação no Senado. O relatório prevê redução da maioridade penal e Estados fortes.

O presidente anunciou ainda que, diante da alta dos casos de feminicídio, vai realizar, na semana que vem, uma reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, a ministra do STF, Cármen Lúcia, o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Herman Benjamin, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Segundo o presidente, no encontro será discutido o papel dos homens no combate à violência contra a mulher.

