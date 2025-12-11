Haddad diz a jornal que tem 'intenção de colaborar com a campanha de Lula'
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ao jornal O Globo que conversou pela primeira vez com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre 2026 e expressou seu desejo de colaborar com a campanha à reeleição do petista, mas não como candidato.
"Eu tenho a intenção de colaborar com a campanha do presidente Lula, e disse isso a ele, que eu não pretendo ser candidato em 2026, mas quero dar uma contribuição para pensar o programa de governo, para pensar como estruturar a campanha dele", afirmou Haddad. O ministro vem dizendo que não pretende disputar nenhum cargo eletivo no próximo ano, apesar de ser listado entre possíveis candidatos ao Senado e ao Palácio dos Bandeirantes.
Segundo o titular da Fazenda, Lula teve uma reação "muito amigável". "Ele (Lula) falou: 'Haddad, você vai colaborar da maneira que você preferir. E qualquer decisão que você tome eu vou respeitar. Mas vamos conversar'", relatou Haddad.
O ministro afastou a possibilidade de ser o coordenador da campanha presidencial. "Eu não quero coordenar nada. Eu quero me colocar à disposição da campanha. Posso ajudar no plano de governo. Não estou pedindo posição. Vou servir ao que for designado. Sou um servidor público. Está tudo bem para mim". Haddad completou que ele e Lula não falaram de datas para uma eventual saída do ministério.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente