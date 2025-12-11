Haddad diz a jornal que tem 'intenção de colaborar com a campanha de Lula'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ao jornal O Globo que conversou pela primeira vez com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre 2026 e expressou seu desejo de colaborar com a campanha à reeleição do petista, mas não como candidato.

"Eu tenho a intenção de colaborar com a campanha do presidente Lula, e disse isso a ele, que eu não pretendo ser candidato em 2026, mas quero dar uma contribuição para pensar o programa de governo, para pensar como estruturar a campanha dele", afirmou Haddad. O ministro vem dizendo que não pretende disputar nenhum cargo eletivo no próximo ano, apesar de ser listado entre possíveis candidatos ao Senado e ao Palácio dos Bandeirantes.