Governo defende proposta de escala 5x2 com limite de 40h semanais

Governo Lula defende proposta de escala 5x2 com limite de 40h semanais / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Após entraves na subcomissão que discute o fim da escala 6x1 (seis dias de trabalho, um de descanso), o governo Lula (PT) sinalizou ir no sentido contrário ao relatório do deputado cearense Luiz Gastão (PSD-CE). O texto reduz a carga horária semanal para 40 horas, gradualmente, mas mantém a jornada 6x1. O Planalto aposta na extinção da escala 6x1 e propõe acabar com o modelo e instituir a jornada 5x2, com limite de 40 horas semanais e oito horas diárias. O tema é visto como uma das principais vitrines do governo para as eleições de 2026. As informações foram divulgadas pelo O Globo.

