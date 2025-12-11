Governo defende proposta de escala 5x2 com limite de 40h semanais

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Governo Lula defende proposta de escala 5x2 com limite de 40h semanais

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, se disse surpresa com o relatório inicial em subcomissão que manteve a escala 6x1, com redução de jornada
Autor Cailana Fernandes / Especial para O POVO
Cailana Fernandes / Especial para O POVO
Após entraves na subcomissão que discute o fim da escala 6x1 (seis dias de trabalho, um de descanso), o governo Lula (PT) sinalizou ir no sentido contrário ao relatório do deputado cearense Luiz Gastão (PSD-CE). O texto reduz a carga horária semanal para 40 horas, gradualmente, mas mantém a jornada 6x1.

O Planalto aposta na extinção da escala 6x1 e propõe acabar com o modelo e instituir a jornada 5x2, com limite de 40 horas semanais e oito horas diárias. O tema é visto como uma das principais vitrines do governo para as eleições de 2026. As informações foram divulgadas pelo O Globo.

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann, se disse surpresa ao ler o relatório inicial. “Fomos surpreendidos pelo relatório da subcomissão. Então, vamos seguir defendendo essa posição do fim da escala de trabalho 6x1”.

O relatório propõe manter a jornada 6x1 e indica a redução gradual da carga semanal: 42 horas no primeiro ano, 41 horas no segundo e 40 horas no terceiro.

Atualmente, o governo apoia o substitutivo do deputado federal Leo Prates (PDT-BA). A proposta apresenta o limite de 40 horas semanais — com 8 horas diárias — e proíbe a 6x1. Assim, o texto conserva a recomendação do governo de diminuir a escala e não somente a jornada.

"Não adianta só reduzir a jornada, é necessário também que os trabalhadores tenham um tempo para resolver os seus problemas, tempo de lazer, tempo de cuidar da sua família", acrescentou a ministra Gleisi Hoffmann.

