Governo defende proposta de escala 5x2 com limite de 40h semanais

Governo Lula defende proposta de escala 5x2 com limite de 40h semanaisA ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, se disse surpresa com o relatório inicial em subcomissão que manteve a escala 6x1, com redução de jornada
Após entraves na subcomissão que discute o fim da escala 6x1 (seis dias de trabalho, um de descanso), o governo Lula (PT) sinalizou ir no sentido contrário ao relatório do deputado cearense Luiz Gastão (PSD-CE). O texto reduz a carga horária semanal para 40 horas, gradualmente, mas mantém a jornada 6x1.
O Planalto aposta na extinção da escala 6x1 e propõe acabar com o modelo e instituir a jornada 5x2, com limite de 40 horas semanais e oito horas diárias. O tema é visto como uma das principais vitrines do governo para as eleições de 2026. As informações foram divulgadas pelo O Globo.
A ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann, se disse surpresa ao ler o relatório inicial. “Fomos surpreendidos pelo relatório da subcomissão. Então, vamos seguir defendendo essa posição do fim da escala de trabalho 6x1”.
O relatório propõe manter a jornada 6x1 e indica a redução gradual da carga semanal: 42 horas no primeiro ano, 41 horas no segundo e 40 horas no terceiro.
Atualmente, o governo apoia o substitutivo do deputado federal Leo Prates (PDT-BA). A proposta apresenta o limite de 40 horas semanais — com 8 horas diárias — e proíbe a 6x1. Assim, o texto conserva a recomendação do governo de diminuir a escala e não somente a jornada.
"Não adianta só reduzir a jornada, é necessário também que os trabalhadores tenham um tempo para resolver os seus problemas, tempo de lazer, tempo de cuidar da sua família", acrescentou a ministra Gleisi Hoffmann.