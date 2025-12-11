Bibo Nunes é destituído do cargo de vice-líder do PL na Câmara por divergir de Sóstenes

O deputado Bibo Nunes (PL-RS) foi destituído do cargo de vice-líder do PL na Câmara na noite desta quarta-feira, 10, depois de contrariar a orientação do líder da sigla, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ). A bancada havia acordado votar contra o arranjo que converteu a possibilidade de cassação de Glauber Braga (PSOL-RJ) em uma suspensão de seis meses. Bibo, porém, rompeu a orientação. Nas redes sociais, disse que a bancada não tinha votos suficientes para cassar Glauber e que, por isso, apoiou o acordo. Segundo ele, manter o voto "não", como pediu Sóstenes, resultaria na absolvição total do deputado do PSOL.

"Não tínhamos votos suficientes para cassar Glauber Braga. O que eu queria era votar 'sim', como a maioria do PL votaria, mas depois mudaram porque Sóstenes disse 'não'. Esse voto 'não' faria com que, na vitória do 'não', Glauber Braga fosse totalmente absolvido e estaria rindo na nossa cara", afirmou o deputado em vídeo publicado no Instagram. "Eu sou a favor total da cassação, mas não tinha como." Procurada, a assessoria de Sóstenes informou ao Estadão que a decisão de destituir Bibo está mantida e que ele já não consta mais nos quadros da liderança. Glauber está suspenso por seis meses Como mostrou o Estadão, a articulação para transformar a cassação em suspensão foi conduzida pelo líder do governo, José Guimarães (PT-CE), que atuou para convencer parlamentares a recuar da punição máxima. O plenário decidiu por 318 votos a favor do acordo e 141 contra - além de três abstenções.