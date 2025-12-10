STF volta a julgar marco temporal um dia após Senado aprovar PEC sobre o tema

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai começar a julgar nesta quarta-feira, 10, ações que tratam sobre a constitucionalidade da Lei do Marco Temporal. O julgamento, que já estava marcado há cerca de duas semanas, vai ocorrer um dia depois de o Senado aprovar uma PEC que inclui a tese na Constituição, em meio a mais um capítulo da tensão entre os Poderes. A PEC do marco temporal foi aprovada em regime de urgência na noite desta terça-feira, 9. A proposta foi pautada na semana passada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). O movimento ocorreu após a insatisfação do Congresso com a liminar do ministro Gilmar Mendes que dificultou a abertura de processos de impeachment contra integrantes da Corte. O próprio Gilmar é relator do caso no Supremo e vem buscando uma conciliação sobre o tema desde o ano passado.

O primeiro dia do julgamento foi marcado exclusivamente para a leitura do relatório e a apresentação das sustentações orais de advogados e terceiros interessados. As ações têm dezenas de amicus curiae e as sustentações podem durar mais de uma sessão. Além disso, interlocutores do ministro apontam que o seu voto deve ser longo. Esses fatores indicam que o desfecho do julgamento deve ficar para 2026. A tese do marco temporal diz que os indígenas só têm direito às terras que ocupavam na data da promulgação da Constituição, em 5 outubro de 1988. Em setembro de 2023, o Supremo já decidiu que esse entendimento é inconstitucional. Dias depois, em outro momento de crise entre os Poderes, o Congresso aprovou uma lei que recria a tese. O trecho que instituiu o marco temporal foi vetado pelo governo e os vetos, por sua vez, foram derrubados pelo Legislativo. Diante do impasse, o caso voltou ao STF por meio de ações que questionam ou pedem para confirmar a validade da lei. Gilmar, então, enviou as ações para conciliação para dar um fim ao que chama de "espiral de conflito". O tema foi discutido em uma comissão sobre o tema ao longo de 23 audiências. Participaram representantes da União, do Congresso, dos Estados e municípios e dos partidos que ajuizaram as ações. Já a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), que representaria os indígenas no grupo, decidiu deixar a mesa de conciliação na segunda audiência. A condição dos indígenas para permanecer na conciliação era a suspensão temporária da Lei do Marco Temporal enquanto as negociações ocorressem. O argumento era que a manutenção dos efeitos da lei produzia insegurança jurídica e aumentava os conflitos fundiários e a violência contra os povos. O pleito foi negado por Gilmar, e a lei continuou válida.

A comissão foi encerrada em junho com poucos avanços, sem excluir a tese do marco temporal por falta de consenso entre os membros. O Supremo deve avaliar se homologa ou não o acordo e também irá se pronunciar sobre pontos em que não houve consenso. Gilmar tem indicado que deve descartar a tese do marco temporal em si, porque ela já foi declarada inconstitucional pela Corte. Mas o ministro deve buscar manter mudanças propostas na comissão sobre os procedimentos de demarcação. Um desses pontos é a obrigatoriedade de participação de Estados e municípios onde se localiza a área reivindicada, em todas as etapas do processo. A minuta apresentada pela comissão também propôs que a Funai deverá deixar públicos todos os dados sobre as demarcações em seu site, como a lista de reivindicações fundiárias indígenas, a lista de procedimentos em curso e o acesso aos processos de demarcação em andamento.

Se o produto da comissão for homologado, o texto será enviado ao Congresso, que poderá realizar alterações ou até mesmo engavetá-lo. Indenização Outro ponto que deve voltar a ser discutido agora pela Corte é a indenização aos proprietários que perderem suas terras no processo de demarcação. Quando o Supremo derrubou a tese do marco temporal, os ministros definiram que os proprietários que ocupavam os territórios de boa-fé têm direito à indenização, a ser paga pela União. Mas ainda restaram dúvidas sobre esse ponto.