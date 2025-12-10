Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Senado aprova PL Antifacção para combate ao crime organizado

Senado aprova PL Antifacção com penas de até 120 anos; texto volta à Câmara

O projeto foi aprovado com as mudanças do relator Alessandro Vieira que retoma pontos do governo e adiciona mudanças
Júlia Duarte
Júlia Duarte Jornalista pela UFC e repórter de Política
O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira, 10, o PL Antifacção, projeto que endurece o combate a facções criminosas no Brasil. O texto foi enviado pelo governo, mas sofreu alterações na Câmara dos Deputados. No Senado, o relator Alessandro Vieira (MDB-SE) retomou propostas do projeto original e incluiu novos pontos como: um novo tributo sobre casas de apostas online, as bets, para financiar investimentos em segurança pública e penas de até 120 anos para líderes.

O texto teve 64 votos favoráveis e nenhum contra e irá retornar para a Câmara.

