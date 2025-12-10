Senado aprova PL Antifacção para combate ao crime organizado

O projeto foi aprovado com as mudanças do relator Alessandro Vieira que retoma pontos do governo e adiciona mudanças

O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira, 10, o PL Antifacção, projeto que endurece o combate a facções criminosas no Brasil. O texto foi enviado pelo governo, mas sofreu alterações na Câmara dos Deputados. No Senado, o relator Alessandro Vieira (MDB-SE) retomou propostas do projeto original e incluiu novos pontos como: um novo tributo sobre casas de apostas online, as bets, para financiar investimentos em segurança pública e penas de até 120 anos para líderes.

O texto teve 64 votos favoráveis e nenhum contra e irá retornar para a Câmara.