Lula tem reuniões no Planalto e participa de evento do novo PAC nesta quarta-feira, 10

O primeiro compromisso do dia está marcado para as 9h, quando Lula se reúne com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, no Palácio do Planalto.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre agenda de reuniões e participa de uma cerimônia do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) nesta quarta-feira, 10, em Brasília.

Às 10h, o presidente participa da cerimônia de anúncios dos Projetos Habilitados pelo Fundo de Investimento em Infraestrutura Social (FIIS) e dos Projetos de Abastecimento de Água Urbano e Rural e de Esgotamento Sanitário Urbano, dentro do Novo PAC Seleções, também no Planalto.

Às 11h, Lula recebe o presidente executivo do Grupo ArcelorMittal, Lakshmi Mittal, em encontro no Palácio do Planalto.

No fim da tarde, às 16h, o presidente participa da confraternização dos funcionários do Palácio da Alvorada e da Granja do Torto, na residência oficial da Granja do Torto.