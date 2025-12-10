Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Governistas vão tentar adiar votação de projeto da dosimetria para 2026

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), afirmou que o governo pedirá vistas - mais tempo para análise - para o projeto de dosimetria, com o objetivo de tentar empurrar o texto para 2026 e, com isso, esfriar o tema. O texto aprovado na Câmara beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro reduzindo sua condenação de 27 anos e três meses para 20 anos de prisão.

Mais cedo, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Otto Alencar (PSD-BA), admitiu a possibilidade de que a votação da proposta fique para 2026, caso haja concordância de que a vista concedida seja maior do que um dia.

"[A proposta] poderá ser deliberada, votada e aprovada ou não [na semana que vem], porque sempre que se lê o relatório, naturalmente, há pedido de vistas. A vista pode ser por 2 ou 4 horas ou para outra semana. Aí, não terá condição de se votar neste ano, ficaria para depois do recesso", falou. Segundo Otto, a decisão sobre o intervalo de vistas será definido "no momento".

Integrantes de partidos de centro-direita defendem que o projeto seja votado "o mais rápido possível" a fim de reduzir a chance de que haja uma mudança de cenário. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), pretende pautar a proposta na semana que vem.

O projeto de dosimetria foi aprovado nesta madrugada pela Câmara e reduz penas de condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. A votação ocorreu poucos dias depois de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmar que havia "um preço" para retirar sua candidatura à Presidência em 2026, anunciada na última sexta-feira, 5. O senador disse que essa contrapartida seria uma anistia ampla e a recuperação da elegibilidade do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Antes da votação, Flávio também se reuniu com lideranças do Centrão.

O texto aprovado na Câmara não atende integralmente à demanda, mas vem sendo chamado de "anistia light". De acordo com o relator na Câmara, deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), os efeitos da proposta podem reduzir o tempo de prisão em regime fechado do ex-presidente Bolsonaro para dois anos e quatro meses. A pena total reduziria para 20 anos. A sentenção original do STF foi de 27 anos e 3 meses.

Bancadas de direita e de centro-direita do Senado afirmam que ainda estudam se apresentarão emendas ao projeto de dosimetria. Nos bastidores, no entanto, têm mostrado contentamento com o conteúdo aprovado pela Câmara e consideram que o texto tem que ser aprovado "o mais rápido possível", apurou o Estadão/Broadcast, Sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Senadores do PL e do Republicanos ouvidos pela reportagem dizem que avaliam possíveis impactos de sugerir emendas ao texto - caso modificado, o projeto teria de voltar à Câmara. Oficialmente, integrantes das siglas ainda defendem o que chamam de "anistia ampla, geral e irrestrita", mas, internamente, usam a máxima de que "o ótimo é inimigo do bom" e dizem que orientarão a favor do projeto tal como está. A avaliação é que a proposta tem de ser votada rapidamente, a fim de não abrir brecha para uma mudança de cenário que possa prejudicar a aprovação.

O relator do projeto no Senado, Esperidião Amin (PP-SC), afirmou que pode fazer mudanças no conteúdo, a depender das emendas sugeridas pelos senadores. Amin deve se reunir nesta quarta-feira, 10 com o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), que relatou o texto na Câmara.

