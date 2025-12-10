Governistas vão tentar adiar votação de projeto da dosimetria para 2026

O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), afirmou que o governo pedirá vistas - mais tempo para análise - para o projeto de dosimetria, com o objetivo de tentar empurrar o texto para 2026 e, com isso, esfriar o tema. O texto aprovado na Câmara beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro reduzindo sua condenação de 27 anos e três meses para 20 anos de prisão. Mais cedo, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Otto Alencar (PSD-BA), admitiu a possibilidade de que a votação da proposta fique para 2026, caso haja concordância de que a vista concedida seja maior do que um dia.

"[A proposta] poderá ser deliberada, votada e aprovada ou não [na semana que vem], porque sempre que se lê o relatório, naturalmente, há pedido de vistas. A vista pode ser por 2 ou 4 horas ou para outra semana. Aí, não terá condição de se votar neste ano, ficaria para depois do recesso", falou. Segundo Otto, a decisão sobre o intervalo de vistas será definido "no momento". Integrantes de partidos de centro-direita defendem que o projeto seja votado "o mais rápido possível" a fim de reduzir a chance de que haja uma mudança de cenário. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), pretende pautar a proposta na semana que vem. O projeto de dosimetria foi aprovado nesta madrugada pela Câmara e reduz penas de condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. A votação ocorreu poucos dias depois de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmar que havia "um preço" para retirar sua candidatura à Presidência em 2026, anunciada na última sexta-feira, 5. O senador disse que essa contrapartida seria uma anistia ampla e a recuperação da elegibilidade do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Antes da votação, Flávio também se reuniu com lideranças do Centrão. O texto aprovado na Câmara não atende integralmente à demanda, mas vem sendo chamado de "anistia light". De acordo com o relator na Câmara, deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), os efeitos da proposta podem reduzir o tempo de prisão em regime fechado do ex-presidente Bolsonaro para dois anos e quatro meses. A pena total reduziria para 20 anos. A sentenção original do STF foi de 27 anos e 3 meses.