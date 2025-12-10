Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CCJ do Senado adia votação de projeto que trata de impeachment de ministros do STF

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado decidiu adiar a votação do projeto que atualiza a lei de impeachment no Brasil para o próximo ano, a pedido do relator da proposta, senador Weverton Rocha (PDT-MA). O projeto trata de regras para o afastamento de ministros do Supremo Tribunal Federal.

Weverton disse que ainda recebe sugestões de mudanças no texto e que, após conversa com o autor do texto, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), na manhã desta quarta-feira, 10, decidiu fazer mais uma sessão de debates.

"Estive com Rodrigo Pacheco nesta manhã, que é o autor dessa lei e ele me fez a seguinte sugestão: Weverton, já realizamos audiências, vamos só pedir mais uma sessão de debate no plenário do Senado na volta do recesso, para que a gente possa dar mais luz ao relatório, voltar para a CCJ para que a gente aprofunde esse debate e vote", afirmou.

Além dos próprios senadores, Weverton disse que recebeu sugestões de mudanças no texto das Forças Armadas e membros do Ministério Público.

Com o adiamento, indica Weverton, o projeto escaparia da discussão de ser votado após decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que dificultou a possibilidade de o Senado fazer tramitar processo de impeachment contra magistrados da Corte.

"Primeiro, a gente sai dessa discussão menor de estar fazendo lei para discutir liminar dada recentemente. Não é o objetivo da lei e muito menos o espírito dela", afirmou Weverton.

