Câmara encaminha PL da Dosimetria ao Senado

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Câmara dos Deputados rejeitou os seis destaques apresentados por líderes de bancadas ao PL da Dosimetria, na madrugada desta quarta-feira, 10. Os deputados aprovaram a redação final da matéria e o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), encaminhou a proposta ao Senado Federal.

Ao encerrar a votação, Motta fez um discurso e voltou a dizer que considera o episódio de 8 de janeiro grave, mas que o relator, Paulinho da Força (Solidariedade-SP), procurou fazer uma construção política. "Não quero dizer quem tem razão, mas trabalho do relator procurou fazer construção", afirmou.

O deputado também disse que a votação desagrada os governistas e a esquerda, mas destacou que "a direita não está 100% satisfeita". Ele também defendeu a apreciação de outras pautas. "Acredito que maioria da população não quer ver Congresso absorvido por agenda improdutiva", declarou.

Motta deixou a Câmara sem responder a perguntas da imprensa. Mais cedo, o presidente da Câmara também não quis responder aos questionamentos dos jornalistas em seu pronunciamento sobre a pauta.

