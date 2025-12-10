Câmara de SP paga 'vale-peru' de mais de R$ 2 mil a todos os funcionários da Casa

O benefício foi aprovado na gestão do ex-presidente Milton Leite (União Brasil), em 2024. De acordo com a Câmara, o valor pago foi aprovado no plenário da Casa e está dentro da legislação.

Funcionários da Câmara Municipal de São Paulo receberam na terça-feira, 9, um bônus de fim de ano no valor de R$ 2.033. Apelidado de "vale-peru", o benefício foi pago em forma de 13° auxílio-alimentação e terá um custo de mais de R$ 4 milhões para os cofres públicos.

"O valor extra de R$ 2.033,93 será pago neste mês a todos os servidores da Casa (cerca de 2.000) conforme prevê PL aprovado pelo Plenário da Câmara em novembro de 2024. É a Lei 18.208, de 19 de dezembro de 2024", diz a Câmara em nota.

Em novembro do ano passado, a Câmara de Vereadores aprovou uma proposta que aumentou em 37% os salários dos próprios parlamentares da capital. A aprovação ocorreu pouco mais de um mês após a eleição para o Legislativo.

Os eleitos e reeleitos na eleição passada passaram a receber R$ 26.080,98. Antes, o salário era de R$18.991,68.

Na justificativa, a Mesa Diretora usou a Constituição Federal sob argumento de que o vencimento dos vereadores pode ser, no máximo, 75% do salário dos deputados estaduais, conforme alínea F, do inciso 6, do artigo 29 da CF.