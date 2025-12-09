Deputados esvaziam Conselho de Ética da Alesp e discussão sobre cassação de Lucas Bove é adiada

Os deputados estaduais aliados de Lucas Bove (PL-SP), réu por violência doméstica contra a ex-mulher, faltaram à sessão do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) da manhã desta terça-feira, 9. Com isso, a discussão sobre o desarquivamento do processo de cassação de Bove foi adiada. Na pauta do conselho também estavam representações contra deputadas do PSOL. A sessão do conselho, que havia sido convocada na sexta-feira, 5, nem chegou a ser aberta por falta de quórum - foram apenas três dos oito integrantes. Compareceram o presidente Delegado Olim (PP) e os membros Paula da Bancada Feminista (PSOL) e Emídio de Souza (PT). Os deputados Altair Moraes (Republicanos), Rafael Saraiva (União Brasil), Eduardo Nóbrega (Podemos), Oséias Madureira (PSD) e Dirceu Dalben (Cidadania) não foram à reunião.

Uma nova convocação poderá ser feita para a próxima terça-feira, 16, última possibilidade de data antes do início do recesso parlamentar. Ao Estadão, o deputado Emídio de Souza disse acreditar que a discussão ocorra somente no ano que vem. "É um assunto indigesto. Estamos vendo o aumento da violência contra a mulher, as manifestações. Não querem esse assunto agora (no conselho)", afirmou. Manifestantes compareceram ao prédio da Alesp nesta terça-feira após convocação de deputadas do PSOL. Dos cinco itens da pauta do conselho, dois eram representações de Bove contra as deputadas Paula da Bancada Feminista e Mônica Seixas do Movimento Pretas, por quebra de decoro parlamentar. Outras duas representações eram contra Bove e a última era contra Guto Zacarias (União Brasil) - todas por quebra de decoro. Em nota, o PSOL de São Paulo defendeu o mandato das deputadas, que, segundo o partido, estão sendo "perseguidas covardemente na Alesp por denunciarem o agressor de mulheres Lucas Bove, do PL, que aterrorizou violentamente a vida da sua ex". O partido afirmou ainda que, "com a escalada de feminicídios, é urgente que as vozes das mulheres se ergam em denúncia contra o machismo e a violência política de gênero". Processo arquivado

Em agosto deste ano, o Conselho de Ética rejeitou, por 6 votos a 1, a representação que poderia levar à cassação do mandato do deputado Lucas Bove. À época, ele ainda era investigado pela Polícia Civil após denúncias da ex-mulher, a influenciadora Cíntia Chagas. Bove sempre negou as acusações e as classificou como falsas. Na votação para o arquivamento do processo, o único voto favorável ao recebimento da representação foi o da deputada Ediane Maria (PSOL). Os deputados Oseias de Madureira (PSD), Carlos Cezar (PL), Dirceu Dalben (Cidadania), Eduardo Nóbrega (Podemos), Rafael Saraiva (União Brasil) e Delegado Olim (PP) votaram contra. Durante aquela sessão, Bove afirmou que não pretendia se defender da representação, pois o caso tramita em segredo de Justiça. O Estadão tenta contato com o deputado sobre a sessão desta terça-feira, 9.

Denúncia contra Bove No início de novembro, o deputado do PL se tornou réu pelos crimes de violência doméstica, psicológica, ameaça e perseguição contra a sua ex-mulher. A denúncia do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) foi aceita pelo juiz Felipe Pombo Rodriguez, da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Na decisão que aceita a denúncia, à qual o Estadão teve acesso, o magistrado negou o pedido de prisão preventiva do deputado por entender que as violações às medidas impostas pela Justiça se limitaram ao "meio digital, sem notícia recente de aproximação física, ameaça direta atual ou risco imediato à integridade física da vítima".

Apesar disso, o juiz aplicou multa de R$ 50 mil ao deputado, valor que será revertido para a vítima, pelo descumprimento de medidas protetivas. Cíntia registrou um boletim de ocorrência acusando o ex-marido de violência psicológica e ameaça em 4 de setembro de 2024. Ela relatou que estava em um relacionamento abusivo, que sofria com ciúmes, possessividade e controle do deputado estadual do PL. O casal havia se separado um mês antes, em agosto de 2024. Cíntia tem 7,6 milhões de seguidores no Instagram, onde é famosa principalmente por dar dicas de etiqueta. Também autora de livros, a influenciadora "furou a bolha" quando polemizou ao dizer que a mulher precisa se submeter ao homem.