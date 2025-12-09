Defesas do núcleo de gerência do plano de golpe tentam terceirizar culpa para condenados

As defesas dos réus do núcleo dois - ou "núcleo de gerência" - do plano de golpe apresentaram nesta terça-feira, 9, os últimos argumentos para tentar convencer os ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a absolvê-los das acusações da Procuradoria-Geral da República (PGR). Os advogados têm até uma hora cada para fazer sua argumentação. A votação terá início na próxima terça-feira, 16, com o voto do ministro Alexandre de Moraes, relator do processo.

Como os questionamentos processuais foram analisados nos julgamentos anteriores, em que os ministros condenaram 24 réus do "núcleo crucial", do "núcleo de desinformação" e do "núcleo de ações coercitivas" da trama golpista, os advogados abandonaram as objeções processuais e concentraram a argumentação nas provas da investigação. As defesas buscam evitar o mesmo desfecho enfrentado pelos réus que já foram julgados. A tendência, no entanto, é que a Primeira Turma imponha novas condenações. Neste núcleo estão réus que fizeram parte do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e, por isso, sua participação é considerada central para dar suporte ao plano de golpe, o que complica a situação do grupo. Uma das estratégias dos advogados foi tentar afastar os clientes da cadeia de comando do plano de golpe e, ao mesmo tempo, minimizar as atribuições funcionais inerentes aos cargos que ocuparam no governo federal. Os advogados também buscaram terceirizar a culpa para réus já condenados. Delegado da Polícia Federal, Fernando de Sousa Oliveira foi diretor de Operações do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A denúncia afirma que ele produziu relatórios de inteligência para montar operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que dificultassem o voto de eleitores do Nordeste, reduto histórico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O criminalista Guilherme de Mattos Fontes, que representa Fernando Oliveira, argumentou que, pela hierarquia institucional, ele não tinha ingerência sobre a PRF. Destacou também que o então diretor negou três pedidos de verbas suplementares feitos pela corporação no período eleitoral. "A liberação de verbas, que aconteceu à revelia de Fernando, sem o seu conhecimento, foi o que permitiu que a Polícia Rodoviária Federal colocasse mais homens na rua", afirmou o advogado. No 8 de janeiro de 2023, Oliveira era secretário-executivo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, o número dois da pasta, então chefiada por Anderson Torres, ex-ministro da Justiça já condenado pelo STF na trama golpista. Oliveira também é acusado de ter se omitido deliberadamente para permitir das manifestações na Praça dos Três Poderes.

A defesa afirma que ele assumiu interinamente a Secretaria de Segurança Pública do DF após ter sido "pego de surpresa" com a viagem de férias de Anderson Torres aos Estados Unidos e que adotou posturas "proativas" no 8 de Janeiro. "Como policial federal de vocação que é, foi lá enfrentar aquela baderna que se avizinhava e que acabou de concretizando", destacou o advogado. Oliveira foi indicado por Anderson Torres para o cargo no governo do Distrito Federal. Segundo a defesa, no entanto, os dois não mantinham relações pessoais. O advogado afirmou que a nomeação ocorreu com base em critérios técnicos e por uma estratégia do ex-ministro, que não queria ser "ofuscado" eleitoralmente e, por isso, escolheu um servidor de "perfil discreto".

Outra denunciada no núcleo 2 é Marília Ferreira de Alencar, delegada de Polícia Federal e diretora de Inteligência do Ministério da Justiça no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Partiu dela a ordem para que analistas produzissem um relatório com informações sobre os locais em que o presidente Lula teve mais votos no primeiro turno. O advogado Eugênio Aragão, que representa a delegada, argumentou que o documento foi produzido como um "mosaico de informações" para verificar a atuação do crime organizado em cada município. Também alegou que não há provas de que o relatório tenha subsidiado ações da PRF. O criminalista argumentou que a corporação tem um serviço de inteligência próprio e afirmou que Marília sequer tinha o contato do então diretor da PRF, Silvinei Vasques, registrado em seu celular. No 8 de janeiro de 2023, a delegada era subsecretária de Inteligência do Distrito Federal. Ela também foi acusada de omissões cruciais para a consumação dos atos golpistas. A defesa nega. Eugênio Aragão destacou que, na ocasião, ela não havia definido a equipe de trabalho. Argumentou ainda que a função dela era de assessoramento e que, como subsecretária de Inteligência, Marília não tinha poder operacional.