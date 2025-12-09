CNJ afasta para sempre juiz federal por assédio sexual contra copeira e telefonista no fórum

O Conselho Nacional de Justiça decretou nesta terça-feira, 9, a aposentadoria compulsória - com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço - do juiz federal de Mossoró (RN), Orlan Donato Rocha, acusado de assédio e importunação sexual contra funcionárias terceirizadas - inclusive uma copeira e uma telefonista - e uma servidora efetiva. A decisão do colegiado, por unanimidade, derruba sanção de censura anteriormente aplicada a Orlan pelo Tribunal Regional Federal da 5.ª Região, no Recife. A reportagem do Estadão busca contato com a defesa. O espaço está aberto. Perante o CNJ, o juiz alegou que a pena de censura imposta pelo TRF5 'foi adequada', uma vez que os fatos apurados não caracterizam assédio sexual, mas sim um 'procedimento incorreto, compatível com a referida pena'. Ele requereu a improcedência da revisão disciplinar.

"A conduta praticada pelo juiz federal Orlan Donato Rocha, em violação aos deveres funcionais da Lei Orgânica da Magistratura Nacional e do Código de Ética da Magistratura revela-se grave e de alto grau de reprovabilidade", afirmou o conselheiro Ulisses Rabaneda, relator. Para ele, a aplicação da punição considerada mais grave a magistrados 'alcança o necessário efeito pedagógico da sanção e mostra-se necessária para inibir a repetição de condutas semelhantes'. "É imprescindível reafirmar que magistrados devem pautar sua conduta pela irrepreensibilidade, tanto na vida pública quanto privada, sendo exemplos de respeito, ética e dignidade para a sociedade e para os servidores que atuam sob sua direção", assinala o relator no âmbito de Revisão Disciplinar. Abalo emocional

Em seu voto, Ulisses Rabaneda pontua que 'mostra-se patente que a penalidade de censura aplicada (pelo TRF5) se revela desproporcional à gravidade dos fatos apurados'. "A conduta do magistrado, caracterizada por investidas de cunho sexual, explícitas ou insinuadas, atingiu colaboradoras lotadas na unidade e se deu em contexto de reiteração, com comprovada audácia e desprezo pelas normas institucionais", adverte o conselheiro relator. Segundo ele, 'as condutas praticadas (pelo juiz) geraram profundo constrangimento e abalo emocional às vítimas, ao mesmo tempo em que violaram frontalmente os deveres funcionais'.