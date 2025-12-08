Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

STJ: anulação de provas apaga registro de indiciados

Autor Agência Estado
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou, por maioria de votos, o entendimento de que a declaração judicial de nulidade das provas que sustentaram o indiciamento de um suspeito na esfera policial torna esse ato ilegal. Os ministros decidiram que isso impõe o cancelamento do registro do indiciamento nos órgãos de segurança e de controle.

Para o colegiado, "não há base legal para manter o registro se o conjunto probatório que justificava o indiciamento foi invalidado". "O indiciamento não pode subsistir sem suporte probatório válido, mesmo em inquérito arquivado, considerando as implicações morais e jurídicas que derivam da formal adoção dessa medida de polícia judiciária", afirmou o ministro Antonio Carlos Ferreira, cujo voto prevaleceu no julgamento.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

