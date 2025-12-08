PF faz operação 'traidor', mira sargento do Bope e prende dois por vazamentos no Rio

A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira, 8, a Operação Tredo, que visa desmontar um núcleo de agentes de segurança pública que seriam integrantes de uma das maiores facções criminosas do Rio. Os investigados teriam vazado informações sensíveis sobre operações policiais nas comunidades fluminenses. Um sargento do Bope, batalhão de elite da Polícia do Rio, é investigado. Dois sargentos da PM foram presos. Agentes federais cumpriram onze mandados de prisão temporária e seis de busca e apreensão. As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Rio.

O termo que dá nome à operação, 'tredo', significa traidor, 'aquele que rompe a confiança agindo com falsidade e deslealdade', explicou a PF. O sargento do Bope (Batalhão de Operações Especiais) investigado seria responsável pela escalação das equipes que participam das operações. "O cumprimento dos mandados visa o aprofundamento das investigações, buscando identificar outros integrantes da facção criminosa que estejam infiltrados na estrutura estatal", assinalou a PF. Um dos onze alvos da Operação Tredo já havia sido detido na Operação Contenção. Deflagrada em outubro para barrar o avanço do Comando Vermelho na zona Norte da cidade, a Operação Contenção deixou um rastro de 122 mortos, inclusive cinco policiais.