Decreto cria estratégia nacional de compras públicas para desenvolvimento sustentável

A minuta do ato havia sido apresentada pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, durante reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS) na semana passada.

Decreto presidencial publicado nesta segunda-feira, 8, no Diário Oficial da União (DOU) institui a Estratégia Nacional de Contratações Públicas para o Desenvolvimento Sustentável (ENCP). A iniciativa orienta o uso do poder de compra do Estado para estimular inovação, desenvolvimento produtivo, inclusão social e práticas ambientais responsáveis.

De acordo com dados do governo, considerando todos os níveis da administração pública, as compras governamentais representam cerca de 16% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil.

A ENCP, prevista no decreto, estabelece quatro eixos - econômico, social, ambiental e de gestão - e define objetivos como incentivo à produção nacional, à economia de impacto, à responsabilidade socioambiental e à modernização dos sistemas de compras públicas.

O Ministério da Gestão será responsável pelo plano de ação e pelo monitoramento das metas.

O decreto também reforça competências da Comissão Interministerial de Contratações Públicas para o Desenvolvimento Sustentável. A norma entra em vigor na data de sua publicação.