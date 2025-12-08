Alerj se reúne nesta segunda para decidir sobre prisão do presidente da Casa, Rodrigo Bacellar

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) se reúne nesta segunda-feira, 8, para decidir se a prisão do presidente da Casa, Rodrigo Bacellar (União Brasil), será mantida ou revogada. A primeira análise será feita na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), às 11 horas. Os deputados vão elaborar o Projeto de Resolução sobre o caso para que, depois, o texto siga para votação em plenário, às 15 horas. Nesta fase, votam os 69 deputados estaduais. São necessários ao menos 36 votos para revogar a prisão de Bacellar.

A reunião na CCJ estava marcada para sexta-feira, 5, mas foi adiada para esta segunda. Bacellar foi preso na manhã de quarta-feira, 3, pela Polícia Federal, alvo da Operação Unha e Carne. Segundo a PF, Bacellar é suspeito de ter vazado informações da Operação Zargun, em que o então deputado estadual TH Joias foi preso acusado de ligação criminosa com a facção Comando Vermelho (CV). A ordem de prisão foi expedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator da ADPF das Favelas. De acordo com Moraes, a PF argumentou que Bacellar "orientou o investigado na remoção de objetos da sua residência, a indicar um envolvimento direto "no encobrimento do investigado à atuação dos órgãos de persecução penal".