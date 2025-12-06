Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Justiça de MG absolve funcionário que matou patrão em festa de fim de ano

Autor Agência Estado
A Justiça de Minas Gerais absolveu Eliandro Bastos, acusado de esfaquear e matar o empresário Kerli Fabricio, seu patrão, em uma festa de fim de ano. O crime ocorreu na sede da empresa, na cidade de Cláudio (MG), em dezembro de 2024.

A decisão de primeira instância, da qual cabe recurso, foi confirmada pelo advogado de Eliandro ao jornal O Tempo. Segundo o defensor, a sentença reconheceu que o funcionário agiu em legítima defesa. Ao jornal, o assistente de acusação do processo informou que só se manifestará nos autos.

Eliandro era funcionário de Kerli em uma indústria de metais. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, o funcionário relatou ter sido informado pelo patrão sobre seu desligamento durante a confraternização de fim de ano da empresa, em 21 de dezembro de 2024.

Eles passaram a discutir e, durante o desentendimento, quebraram garrafas no chão. Ainda segundo a PM, o suspeito afirmou ter sido arrastado pelo patrão e decidiu agir ao saber que o empresário possuía uma arma de fogo. O funcionário desferiu três golpes no patrão com uma faca. Kerli tinha 37 anos.

O funcionário se entregou e foi preso preventivamente no mesmo dia. Dez dias depois, após um pedido da defesa com parecer favorável do Ministério Público, teve a prisão revogada e foi solto. Desde então, responde ao processo em liberdade.

A absolvição em primeira instância ocorreu em setembro. A acusação recorreu no mês seguinte. O recurso está sob análise do TJ-MG. O processo tramita em sigilo.

