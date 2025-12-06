Justiça de MG absolve funcionário que matou patrão em festa de fim de ano

A decisão de primeira instância, da qual cabe recurso, foi confirmada pelo advogado de Eliandro ao jornal O Tempo. Segundo o defensor, a sentença reconheceu que o funcionário agiu em legítima defesa. Ao jornal, o assistente de acusação do processo informou que só se manifestará nos autos.

A Justiça de Minas Gerais absolveu Eliandro Bastos, acusado de esfaquear e matar o empresário Kerli Fabricio, seu patrão, em uma festa de fim de ano. O crime ocorreu na sede da empresa, na cidade de Cláudio (MG), em dezembro de 2024.

Eliandro era funcionário de Kerli em uma indústria de metais. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, o funcionário relatou ter sido informado pelo patrão sobre seu desligamento durante a confraternização de fim de ano da empresa, em 21 de dezembro de 2024.

Eles passaram a discutir e, durante o desentendimento, quebraram garrafas no chão. Ainda segundo a PM, o suspeito afirmou ter sido arrastado pelo patrão e decidiu agir ao saber que o empresário possuía uma arma de fogo. O funcionário desferiu três golpes no patrão com uma faca. Kerli tinha 37 anos.

O funcionário se entregou e foi preso preventivamente no mesmo dia. Dez dias depois, após um pedido da defesa com parecer favorável do Ministério Público, teve a prisão revogada e foi solto. Desde então, responde ao processo em liberdade.

A absolvição em primeira instância ocorreu em setembro. A acusação recorreu no mês seguinte. O recurso está sob análise do TJ-MG. O processo tramita em sigilo.