Flávio define anistia como prioridade após ser escolhido para disputa à Presidência

Escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como pré-candidato à Presidência da República em 2026, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) definiu a aprovação da anistia no Congresso Nacional como uma das prioridades. Ele disse que pretende trabalhar pela aprovação da proposta ainda no final deste ano e pediu ajuda de lideranças partidárias.

"O primeiro gesto que eu peço a todas as lideranças políticas que se dizem anti-Lula é aprovar a anistia ainda este ano. Espero não estar sendo radical por querer anistia para inocentes. Temos só duas semanas, vamos unir a direita", afirmou no X neste sábado, 6.