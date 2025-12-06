Eduardo visita Muro das Lamentações e deixa bilhete sobre liberdade do pai: 'Solta o Bolsonaro'

Em visita a Israel, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) pediu pela soltura do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em um bilhete escrito e fixado no Muro das Lamentações, importante e sagrado monumento situado em Jerusalém. Vivendo nos Estados Unidos desde março deste ano, o parlamentar gravou o momento em que o papel é colocado em uma das fendas do muro.

Para a câmera, ele mostra o bilhete com a mensagem: "Solta Bolsonaro" e "Free Bolsonaro" (Liberte Bolsonaro, em inglês), com as bandeiras do Brasil e de Israel desenhadas abaixo das duas frases. O vídeo foi postado nas suas redes na última quinta-feira, 4. O Muro das Lamentações é um local sagrado para o judaísmo. Localizado em Jerusalém, o monumento atrai milhares de pessoas, entre religiosos e turistas, que aproveitam para fazer desejos por meio de bilhetes que são presos entre as pedras do muro. Jair Bolsonaro foi preso de forma preventiva no dia 22 de novembro e cumpre pena de 27 anos por tentativa de golpe de Estado, em uma sala especial na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. Também em novembro, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal acolheu uma denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) e decidiu, de forma unânime, tornar Eduardo Bolsonaro réu por obstrução no processo da trama golpista.

A PGR entende que o filho do ex-presidente articulou com o governo americano sanções direcionadas a autoridades do Brasil, especialmente ministros do STF, como forma de demover o tribunal de condenar Jair Bolsonaro. Em Israel, Eduardo visitou o primeiro ministro Binyamin Netanyahu. "Quem abençoar Israel será abençoado e quem amaldiçoar será amaldiçoado", escreveu o deputado nas suas redes sociais, em uma foto ao lado de Netanyahu - o primeiro-ministro não publicou sobre o encontro. Ele também postou fotos ao lado de Amir Ohana, presidente do Knesset, o parlamento unicameral de Israel. O político israelense escreveu sobre a reunião e chamou o brasileiro de "defensor incansável da liberdade".