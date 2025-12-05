Reunião da CCJ da Alerj para avaliar prisão de Bacellar é adiada

O encontro seria o primeiro passo do Legislativo para analisar a decisão judicial que determinou a prisão do presidente da Assembleia, deputado Rodrigo Bacellar (União Brasil).

A informação do adiamento foi confirmada à Agência Brasil por parlamentares da Alerj.

A convocação inicial para esta sexta-feira havia sido assinada pelo presidente em exercício da Alerj, deputado Guilherme Delaroli (PL), e publicada em edição extra do Diário Oficial do Legislativo na noite de quinta-feira (4).

A expectativa era que a CCJ deliberasse sobre o parecer a respeito da manutenção da prisão de Bacellar.