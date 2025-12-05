PSB/Campos sobre pré-candidatura de Flávio: Ele é o candidato mais fraco do bolsonarismo

O líder do PSB na Câmara dos Deputados, Pedro Campos (PE), disse ao Broadcast Político, nesta sexta-feira, 5, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) "está aceitando a derrota" ao indicar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), seu filho, para a eleição presidencial de 2026.

Para o deputado do PSB, a escolha de Flávio quer dizer que "jogaram a toalha" e que desejam manter o protagonismo da oposição. "Ele (Flávio) é o candidato mais fraco do bolsonarismo. Jair já está aceitando a derrota, só não quer perder a liderança da oposição", afirmou à reportagem.