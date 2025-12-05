PL/Valdemar: Informo que Flávio é o nome indicado por Jair Bolsonaro para representar o partido

O presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, publicou na rede social X, nesta sexta-feira, 5, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) indicou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para a eleição presidencial de 2026.

"Como presidente do PL, informo que o senador Flávio Bolsonaro é o nome indicado por Jair Bolsonaro para representar o partido na disputa presidencial", escreveu, em nota oficial. "Flávio me disse que o nosso capitão confirmou sua pré-candidatura. Então, se Bolsonaro falou, está falado!", continuou. Valdemar acrescentou: "Seguiremos juntos, trabalhando com responsabilidade e compromisso com o Brasil".