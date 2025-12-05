Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grupo vai acompanhar ações em áreas atingidas por tornado no Paraná

Autor Pedro Rafael Vilela - Repórter da Agência Brasil
Tipo Notícia

O governo federal criou um grupo de trabalho para acompanhar as ações federais nas áreas afetadas por tornados no Paraná. O grupo vai articular e integrar as ações entre órgãos e entidades federais e locais para lidar com a situação causada pelos ventos de até 250km/h que atingiram localidades como Rio Bonito do Iguaçu.

A criação do GT está prevista na Portaria 123/2025, publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (5). A previsão inicial é de que as atividades do grupo durem 90 dias, podendo ser prorrogado, caso seja necessário.

De acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom), o GT será integrado por representantes da Casa Civil, do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e da Secretaria de Relações Institucionais, responsável pela coordenação dos trabalhos.

Caberá aos integrantes do GT promover a articulação político-institucional entre os governos federal, estadual e os municípios afetados.

“Promoveremos o alinhamento das ações do governo federal localmente e atuação na mediação e solução de eventuais divergências institucionais ou impasses burocráticos”, informou a Secom.

