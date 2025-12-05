Grupo vai acompanhar ações em áreas atingidas por tornado no Paraná

A criação do GT está prevista na Portaria 123/2025, publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (5). A previsão inicial é de que as atividades do grupo durem 90 dias, podendo ser prorrogado, caso seja necessário.

De acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom), o GT será integrado por representantes da Casa Civil, do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e da Secretaria de Relações Institucionais, responsável pela coordenação dos trabalhos.

Caberá aos integrantes do GT promover a articulação político-institucional entre os governos federal, estadual e os municípios afetados.