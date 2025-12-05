Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AO VIVO: Elmano comenta eleições, segurança pública e mais; acompanhe

Governador do Ceará comenta temas como Eleições 2026, segurança pública e outros. Acompanhe ao vivo no O POVO News
Atualizado às Autor Izabele Vasconcelos
Izabele Vasconcelos Autor
Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta sexta-feira, 5, realiza uma entrevista especial com o governador do Ceará, Elmano de Freitas.

O chefe do executivo cearense fala sobre Eleições 2026, segurança pública e outros temas.

Assista ao vivo

Acompanhe

O programa O POVO News ocorre de segunda à sexta-feira, em duas edições. A programação aborda as principais notícias do dia, comentadas e analisadas por especialistas.

  • Quando: Segunda a sexta-feira, às 8 horas e às 18 horas

