AO VIVO: Elmano comenta eleições, segurança pública e mais; acompanhe

AO VIVO: Elmano comenta eleições, segurança pública e mais; acompanheGovernador do Ceará comenta temas como Eleições 2026, segurança pública e outros. Acompanhe ao vivo no O POVO News
Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta sexta-feira, 5, realiza uma entrevista especial com o governador do Ceará, Elmano de Freitas.
O chefe do executivo cearense fala sobre Eleições 2026, segurança pública e outros temas.
O programa O POVO News ocorre de segunda à sexta-feira, em duas edições. A programação aborda as principais notícias do dia, comentadas e analisadas por especialistas.
- Quando: Segunda a sexta-feira, às 8 horas e às 18 horas