Lula participa de reunião do Conselhão nesta quinta-feira

Autor Agência Estado
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre uma agenda de debates econômicos e reuniões internas nesta quinta-feira, 4. Às 10h, Lula participa da Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), o Conselhão, no Palácio Itamaraty.

À tarde, às 14h40, o presidente recebe o secretário especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcelo Weick, no Palácio do Planalto. Em seguida, às 15h, tem encontro com o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

O último compromisso do dia é às 16h30, em reunião com o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia.

