Lula: na 1ª reunião do Conselhão ninguém acreditava que chegaríamos a uma situação confortável

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse, nesta quinta-feira, 4, que ninguém acreditava que chegaria em seu 3º ano deste mandato em uma situação confortável. Afirmou que nunca tratou diferente quem não gostava do governo em discurso durante a 6ª reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social e Sustentável (CDESS).

"Nós estamos completando três anos de governo e todos vocês sabem que quando nós fizemos a 1ª reunião deste conselho, ninguém acreditava que nós pudéssemos chegar no mês de dezembro de 2025 numa situação confortável como essa que nós estamos", declarou ele.