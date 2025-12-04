Dino defende decisão de Gilmar que dificulta impeachment de ministros do STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino defendeu nesta quinta-feira, 4, a medida liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes que altera o rito e torna mais difícil o impeachment de ministros do tribunal. Para Dino, a decisão propõe atualização de "lei antiga de 1950" e se deve aos ataques que o STF vem sofrendo, sobretudo o ministro Alexandre de Moraes.

"Questão central não é existência de freios e contrapesos, mas deturpação quando há excesso. Os 81 pedidos, evidentemente, são um óbvio excesso. Basta lembrar que o campeão é apenas um ministro: Alexandre de Moraes. Responde por metade desses pedidos. Ou se cuida de 'serial killer', ou vítima de perseguição", disse o ministro. "Tem gritaria demais e reflexão de menos." No Senado, há 81 pedidos de impeachment em tramitação. Desse total, 66 se referem aos atuais ministros, considerando requerimentos que tratam de integrantes da Corte individualmente e outros coletivos. Na liminar, Gilmar retirou de "todo cidadão" o direito de denunciar um crime de responsabilidade contra um ministro do STF. Segundo a decisão, a denúncia caberá somente à Procuradoria-Geral da República (PGR). Além disso, o quórum para o afastamento de um ministro foi alterado para dois terços do Senado (54 dos 81). Até então, o processo de impedimento de um juiz do STF avançava por maioria simples dos votos.